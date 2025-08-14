خبر كاذب منسوب لطيف سامي: لا صحة لسحب السوداني 10 تريليونات من الموازنة

في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "العراقية الإخبارية" الرسمية تضمّن صورة لوزيرة المالية العراقية ، مع خبر (من دون تدخّل): "وزير المالية سحب من الموازنة 10 تريليونات بدون سند قانوني ولا نعرف اين ذهب بها".وقد تحقّقت منصات متخصصة من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح، وتبيّن ما يلي:1-لم تدلِ وزيرة المالية العراقية طيف سامي بتصريح مماثل في أي وسيلة إعلامية رسمية أو غير رسمية. كذلك، لم تصدر أو أو بيانا بشأن هذا التصريح.2-بمراجعة حسابات قناة "العراقية الإخبارية" على مواقع التواصل الاجتماعي، اتّضح أنَّها لم تنشر الخبر والصورة المتناقلين. وتبيّن بعد البحث العكسي أنَّ القالب الاخباري معدّل، وقد نشرت القناة القالب الأصلي في 2 مايو/أيار الماضي، وجاء فيه: "وزيرة المالية طيف سامي تقدم التهاني لشبكة بذكرى تأسيس ".3-بالإضافة إلى كل هذا، نشرت قناة "العراقية" الإخبارية توضيحاً، اليوم الخميس، جاء فيه: "انتبه، منشور زائف. تداولت بعض المنصات تصريحاً لـوزيرة المالية بعنوان ’وزيرة المالية: السوداني سحب من الموازنة 10 تريليونات بدون سند قانوني، ولا نعرف اين ذهب بها‘. والخبر مارٍ عن ".