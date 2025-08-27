وزير الداخلية يؤكد الحرص على توطيد العلاقات بين العراق وأشقائه

وقالت الداخلية في بيان، "أقام ، مساء الأربعاء، مأدبة عشاء على شرف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور وممثلي وزارات الداخلية في المشاركين في أجهزة الدفاع المدني والحماية المدنية (الدفاع المدني) بدورته العشرين في العاصمة ".

وأعرب الوزير على هامش هذه المأدبة عن "سعادته باللقاء الأشقاء العرب في بلدهم الثاني "، مؤكداً الحرص على توطيد العلاقات الثنائية بين العراق وأشقائه والسعي الحثيث لتبادل الخبرات في جميع المجالات الأمنية.

وشهد اللقاء وفق البيان، تبادل الهدايا التذكارية بين الحاضرين، فضلاً عن لقاءات جانبية جرى خلالها بحث آفاق التعاون العربي المشترك.