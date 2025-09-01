السوداني: عودة الحدباء تمثل علامة انتصار كبير على الإرهاب الأسود

وقال في كلمة له خلال حفل الافتتاح، "أرحب كل الترحيب بالأصدقاء ودولة الإمارات العربية المتحدة، ففي مدينة تعود لتتلاقى مع حب الوطن ليرفع اسم الله على مئذنة تمثل التأريخ والإرث"، مبينا ان "عودة الحدباء لتمثل علامة انتصار كبير على الإرهاب الأسود".وأضاف السوداني، أن "اعتداء الإرهابيين يمثل نسفاً للإنسانية والقيم لكنها محاولات ولدت لتكون مفلسةً"، مبينا ان "المئذنة أعيدت باسقةً والجامع النوري ببهائه ليكونا علامة تذكر الأعداء ببأس الشديد ضد التخريب".وتابع السوداني، "حملنا منذ انطلاق عمل الحكومة رؤية معمارية حضارية، وسيتواصل دعمنا للثقافة، وأشكر الجهات التي أسهمت باستعادة هذا الإرث المشرف في مقدمتهم دولة الإمارات ومنظمة اليونسكو".