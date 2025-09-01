السوداني من قلب الموصل: إعمار الكنائس رسالة حياة بوجه الإرهاب

وقال ، خلال افتتاح الكنيستين إنهما نهضتا من بين الركام لتكونا بيتًا يجتمع فيه العراقيون بلا تفرقة، مشددًا على أنهما من أبرز معالم الوجود المسيحي الأصيل في ، المرتبط تاريخيًا ببقية المحافظة ومكوّناتها.وأضاف أن عملية الإعمار جرت بتضافر الجهود، واحتفظت بالهوية المعمارية الأصيلة للكنيستين، مثنيًا على كل من ساهم في إنجازها.وبيّن السوداني أن استهداف داعش للكنائس والمساجد كان ممنهجًا ومقصودًا لطمس التعايش الديني والاجتماعي، لكن العراقيين أثبتوا أن الإرهاب لا يستطيع اقتلاع جذور التنوع والوحدة الوطنية.وشدد على أن إعادة إعمار بيوت الله، سواء كنائس أو مساجد، تمثل رسالة واضحة لبقاء تحت مظلة التعايش السلمي والمجتمعي، مؤكدًا أن العراق الجديد يعتمد التنوع درعًا يحمي وحدته وسيادته وأمنه.وختم بالقول: "إعمار كنيستي الطاهرة والساعة هو انتصار للأمل والحياة، ورسالة أن وأهلها أقوى من الإرهاب".