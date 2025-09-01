الإطار التنسيقي يدعو دول المنطقة لتبني رؤية مشتركة لدرء الأخطار

دعا الإطار التنسيقي، الاثنين، الدول الفاعلة في المنطقة إلى تبني رؤية مشتركة لدرء الأخطار المختلفة.





وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي يدين الاعتداء السافر الذي تعرض له وراح ضحيته ومجموعة من المسؤولين الحكوميين". وجاء في بيان للاطار، أن "الإطار التنسيقي يعقد اجتماعه الدوري في مكتب المندلاوي بحضور رئيس لمناقشة أهم الملفات المحلية والإقليمية والدولية".وأضاف البيان أن "الإطار التنسيقي يدين الاعتداء السافر الذي تعرض له وراح ضحيته ومجموعة من المسؤولين الحكوميين".

واستمع الإطار التنسيقي وفق البيان إلى "تقييم لملفي المياه والكهرباء في من قبل رئيس الوزراء والحلول التي تعمل عليها الحكومة".

ورحب بـ"الخطوات التي يقوم بها التزاماً بالاتفاق المبرم بينه وبين "، مؤكدا أن "العراق حريص على إقامة علاقات ثنائية متكافئة قائمة على المصالح المشتركة مع على مختلف المستويات".



وتابع البيان أن "الإطار التنسيقي يدعو الدول الفاعلة في المنطقة إلى تبني رؤية مشتركة لدرء الأخطار المختلفة أمنياً واقتصادياً وبيئياً".