المفوضية تعلن عدد البطاقات البايومترية المحدثة في 2025 وموعد توزيعها على الناخبين

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ ، إن "مفوضية الانتخابات مستمرة بطباعة البطاقات البايومترية للناخبين الذين سجلوا بياناتهم بايومتريا في ٢٠٢٤".وأضافت، أن "المفوضية مستمر أيضا بالتحديث للناخبين الذين حدثوا بياناتهم في مرحلة تحديث سجل الناخبين في ٢٠٢٥ ، وقد بلغت عدد البطاقات 3,584,829 بطاقة بايومتريا"، مشيرة الى ان "هذه البطاقات ستوزع على الناخبين خلال شهر أيلول الحالي ٢٠٢٥ من خلال ١٠٧٩ مركز تسجيل".