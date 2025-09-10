رئيس الامارات محمد بن زايد يصل الدوحة "بعد العدوان الإسرائيلي"

وبحسب وسائل اعلام قطرية، فإنه كان باستقبال أمير في الدولي.ويوم امس، أجرى اتصالا هاتفيا مع أعرب خلاله عن تضامن الإمارات الكامل مع ووقوفها إلى جانبها إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.وأعرب عن "إدانة دولة الإمارات هذا الاعتداء السافر"، مؤكدا "دعم الإمارات جميع الإجراءات التي تتخذها قطر الشقيقة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها وشعبها".