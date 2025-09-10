أرقام جديدة لعدد المستبعدين والعائدين للانتخابات

وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "عدد المرشحين الحاليين بلغ 7734 مرشحًا"، لافتًا إلى، أن "عدد المرشحين المستبعدين من التنافس الانتخابي بلغ 788 مرشحًا".وأضاف، أن "عدد المرشحين الذين قبلت طعونهم من قبل الهيئة القضائية والمحكمة التمييزية، وأعيدوا إلى السباق الانتخابي، بلغ 53 مرشحًا".