التربية "تجمّد" النقل والاعفاء والتكليف

وبحسب كتاب صادر من وزير التربية، فانه تقرر إيقاف النقل والتنسيب والتكليف الى ما بعد انتهاء امتحانات نصف السنة، فضلا عن إيقاف انهاء تكليف وتغيير واعفاء مدراء المدارس والمعاونين باستثناء التوصيات الوزارية، بالإضافة الى إيقاف انهاء تكليف واعفاء وتغيير معاوني الأقسام ومسؤولي الشعب وتكون من صلاحية الوزير حصرًا.