مندوب العراق بالأمم المتحدة: أفعال الكيان الإسرائيلي تهدد المنطقة

اعتبر مندوب في ، أن أفعال الكيان الإسرائيلي تهدد أمن المنطقة، وأعلن مساندة العراق لقطر.



وقال لقمان في كلمة له خلال جلسة لمجلس ، "الافعال المتهورة للكيان الصهيوني تهدد أمن المنطقة".

وأضاف "الاعتداء على يمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي"، مردفا "ندعم ونساندها باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الاعتداء الصهيوني".



وكانت استهدفت اجتماعا لقادة حماس في ، مما أسفر عن مقتل 6 من بينهم نجل القيادي البارز في الحركة و4 من مرافقي الوفد، إضافة إلى أحد عناصر الأمن الداخلي .