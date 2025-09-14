المفوضية تبدأ قرعة اختيار موظفي اقتراع انتخابات مجلس النواب 2025

– سياسة



أعلنت ، اليوم الأحد، عن بدء قرعة اختيار موظفي اقتراع انتخابات 2025.





وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ ، أن "كوادرها بدأت قرعة اختيار موظفي اقتراع انتخابات 2025".

