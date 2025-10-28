الصفحة الرئيسية
روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لنشر أسلحة في الفضاء
المزيد
السوداني: العراق بدأ تعاوناً أمنياً مع السلطات الجديدة في دمشق بمجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات
سياسة
2025-10-28 | 03:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
225 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الثلاثاء، أن
العراق
بدأ تعاوناً أمنياً مع السلطات الجديدة في دمشق بمجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات، فيما أشار الى ان وحدة صغيرة من المستشارين العسكريين الأميركيين ستبقى في قاعدة الأسد.
وقال
السوداني
في تصريحات صحفية تابعتها
السومرية نيوز
، إنه "بدون حلّ عادل إلى القضية الفلسطينية ستبقى المنطقة غير مستقرة وستتكرر الأحداث، وندعم خطة الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بشأن غزة".
وأضاف السوداني، أن "
إيران دولة
مهمة ومؤثرة ويجب التعامل معها باحترام ومن خلال الحوار المباشر، ويجب أن تكون علاقتنا مع أميركا قائمة على الشراكة لا على القرارات الأحادية".
وتابع
رئيس الوزراء
، أن "
العراق
أحرز تقدماً مهماً في إصلاح نظامه المالي"، مشيرا الى ان "داعش الإرهابي لم يعدّ يمثل تهديداً كبيراً داخل العراق، وتقديرات
وزارة الدفاع
تشير إلى وجود ما بين 400 و500 داعشي في جيوب معزولة على الحدود السورية وفي شمال شرق البلاد".
ولفت السوداني، الى ان "وحدة صغيرة من المستشارين العسكريين الأميركيين في قاعدة الأسد ستبقى في العراق لمراقبة الحدود السورية".
وأكد السوداني، أن "العراق بدأ تعاوناً أمنياً مع السلطات الجديدة في دمشق في مجالي مكافحة الإرهاب والمخدرات".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
عمليات امنية لجهاز مكافحة الإرهاب تسفر عن القبض على 4 إرهابيين
04:17 | 2025-09-23
04:17 | 2025-09-23
الأعرجي والسفير التركي يؤكدان ضرورة استمرار التعاون بضبط الحدود وملف المياه ومكافحة الإرهاب
06:41 | 2025-08-13
06:41 | 2025-08-13
السوداني وبن زايد يبحثان التعاون بمجال "طريق التنمية"
16:15 | 2025-10-13
16:15 | 2025-10-13
"تعطلت احدى الطائرات وقوة امنية رفضت دخولنا".. مكافحة الإرهاب يوضح ما حصل بالطارمية
07:01 | 2025-09-20
07:01 | 2025-09-20
السوداني
دمشق
الشرع
تعاون
دمشق
مكافحة الارهاب
المخدرات
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
السومرية نيوز
شياع السوداني
دونالد ترامب
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
وزارة الدفاع
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
اقتصاد
35.02%
09:31 | 2025-10-26
الدولار يواصل نزيفه في البورصة العراقية
09:31 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
دوليات
24.8%
11:49 | 2025-10-26
تحذير دولي من قنبلة موقوتة على حدود العراق
11:49 | 2025-10-26
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
23.07%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
محليات
17.11%
09:13 | 2025-10-26
الـ GPS يقود إلى دجلة.. تشويش الملاحة الرقمية يشل حركة بغداد
09:13 | 2025-10-26
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
ناس وناس
الفضل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٦ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-28
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
من الأخير
كصكوصة المفوضية تحيّر السنة - من الأخير م٢ - حلقة ٧٩ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
Live Talk
لوحات تنبض بالحياة والهوية - Live Talk - الحلقة ١٤٦ | 2025
11:30 | 2025-10-27
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
السامرائي يقود حملة "بناة العزم" للمشاريع الخدمية في بغداد
03:54 | 2025-10-28
مكتب السوداني يستعرض منجزات السنوات الثلاث: ملتزمون باستكمال تنفيذ البرنامج الحكومي
07:55 | 2025-10-27
السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لمجسر دور النفط و7 مشاريع خدمية في ميسان
07:21 | 2025-10-27
السوداني: معمل ميسان سيغطي كامل احتياج المحافظات الجنوبية من المحاليل الوريدية
06:54 | 2025-10-27
السوداني لشيوخ السواعد: ملتزمون بتنفيذ برنامجنا والاستمرار بالمشاريع الخدمية والتنموية
06:21 | 2025-10-27
السوداني يطلق خط 400 ك.ف بقدرة 1000 ميكاواط لتعزيز منظومة الكهرباء الجنوبية
05:48 | 2025-10-27
