سفراء العراق الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أعرب الرئيس عن تمنياته للسفراء الجدد بالتوفيق في مهامهم المقبلة لخدمة وطنهم وشعبهم، مؤكدا أهمية الدور الذي يضطلع به السفراء في تمثيل وتعضيد مكانته الدولية، داعيا إياهم إلى العمل بروح المسؤولية والمهنية العالية لخدمة مصالح البلاد وترسيخ علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي.وأوضح الرئيس حرص العراق على "مواصلة تطوير علاقاته الخارجية بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويسهم في تثبيت أسس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم"، مشيرا إلى أن "السياسة الخارجية للعراق تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء".من جانبهم، أكد السفراء سعيهم الجاد لتعزيز حضور العراق الدبلوماسي على الساحة الدولية وتكريس دوره الفاعل في مختلف القضايا الدولية.