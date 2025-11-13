فائق زيدان يدعو الفائزين بالانتخابات للإسراع بتشكيل الحكومة والبرلمان

وقال في بيان ورد لـ ، إن " يبارك للسيدات والسادة والأحزاب والتحالفات السياسية الفائزة بعضوية ويتمنى لهم النجاح في عملهم القادم كذلك يتمنى لمن لم يحالفه الحظ بالفوز في هذه الدورة النجاح والفوز في الدورة القادمة".وأضاف زيدان، "وبهذه المناسبة يدعو مجلس الأحزاب السياسية الفائزة الى سرعة إجراء الحوارات والتفاهمات من أجل سرعة تشكيل السلطتين التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية".