مكتب العامري يكشف حقيقة تشكيل لجنة داخل "الإطار التنسيقي" لحصر السلاح

وقال مدير للأمين العام لمنظمة بدر، ، ، في بيان "ننفي بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام والأوساط السياسية، بشأن تشكيل لجنة داخل الإطار التنسيقي برئاسة، هادي ، لمتابعة ملف حصر السلاح بيد الدولة".وأكد رعد، أن "الإطار لم يشكل أي لجنة لهذا الغرض".