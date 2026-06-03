الحكيم: تشاورات لحسم الكابينة الحكومية.. وحصر السلاح "استحقاق دستوري وقانوني"

وقال السيد ، خلال مؤتمر صحفي عقده في ، إن "التشاورات جارية لحسم المقاعد المتبقية من الكابينة الحكومية عبر عقد جلسة طارئة"، مجدِّداً إشادته بـ"الخطوات المتخذة لحصر السلاح بيد الدولة"، معتبراً ذلك "استحقاقاً دستورياً وقانونياً لا تراجع عنه".وأشاد السيد الحكيم: "بواقع وجهودها الاستثمارية، وما تشهده من تطوّر في القطاع النفطي وتوفير قطع الأراضي السكنية"، لافتًا إلى "الدور المحوري الذي يؤدّيه منفذ جُميمة في توفير فرص العمل للمواطنين".وتقدم السيد الحكيم، بـ"الشكر إلى المحافظ ورئيس مجلس المحافظة والحكومة المحلية على ما يقدمونه من جهود في خدمة المثنى وأبنائها"، مضيفاً "نقدم تهانينا للمحافظة بمناسبة عيد الأغر ".واستعرض السيد الحكيم، "مبادرة رحاب المثنى، مشيراً إلى أن إنتاج المحافظة يتّسم بالجودة والنوعية"، مؤكداً "الحاجة إلى تطويره ورفع مستواه".