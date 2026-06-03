وقال الخنجر في بيان، أنه "ندين بأشد العبارات العدوان الإيراني الذي استهدف الشقيقة بطائرات مسيرة وصواريخ، طاول منشآت حيوية ومدنية، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة، وتهديد مباشر لأمن واستقراره".وتابع: "استهداف المنشآت المدنية والحيوية مثل مطار ، وليست قواعد أجنبية مثلما يزعم الإيرانيون كل مرة، يُمثل تصعيداً خطيراً وسلوكاً عدوانياً إيرانيا متكررا يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ويكشف حجم المخاطر التي باتت تهدد أمن المنطقة بفعل سياسات التوسع والاعتداء وزعزعة الاستقرار".وعبر الخنجر عن "التضامن الكامل مع دولة ، قيادةً وشعباً، ونتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدين أن "أمن الكويت وأمن دول العربي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي".ودعا ، وفي مقدمته ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، الى "تحمّل مسؤولياتهم في إدانة العدوان واتخاذ موقف واضح يمنع تكراره، ويضع حداً لسياسات تهديد أمن الدول واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية".