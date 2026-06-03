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الخنجر يدين الضربات الإيرانية على الكويت ويصفها بـ"التصعيد العدواني"
سياسة
2026-06-03 | 12:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
47 شوهد
ادان السياسي العراقي
خميس الخنجر
، اليوم الأربعاء، الهجمات الإيرانية على
الكويت
، فيما وصفها بـ"التصعيد العدواني"والانتهاك الصارخ.
وقال الخنجر في بيان، أنه "ندين بأشد العبارات العدوان الإيراني الذي استهدف
دولة الكويت
الشقيقة بطائرات مسيرة وصواريخ، طاول منشآت حيوية ومدنية، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة، وتهديد مباشر لأمن
الخليج العربي
واستقراره".
وتابع: "استهداف المنشآت المدنية والحيوية مثل مطار
الكويت الدولي
، وليست قواعد أجنبية مثلما يزعم الإيرانيون كل مرة، يُمثل تصعيداً خطيراً وسلوكاً عدوانياً إيرانيا متكررا يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ويكشف حجم المخاطر التي باتت تهدد أمن المنطقة بفعل سياسات التوسع والاعتداء وزعزعة الاستقرار".
وعبر الخنجر عن "التضامن الكامل مع دولة
الكويت
، قيادةً وشعباً، ونتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، مؤكدين أن "أمن الكويت وأمن دول
الخليج
العربي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي".
ودعا
المجتمع الدولي
، وفي مقدمته
الأمم المتحدة
ومجلس الأمن، ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، الى "تحمّل مسؤولياتهم في إدانة العدوان واتخاذ موقف واضح يمنع تكراره، ويضع حداً لسياسات تهديد أمن الدول واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية".
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