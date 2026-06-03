إسبانيا تعلق على تشكيل الحكومة العراقية: فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية

وقالت في بيان، "تلقى وزير الخارجية ، برقية تهنئة من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا ، بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه مهام "، مضيفة "أعرب الوزير الإسباني في برقيته عن أحر تهانيه لفؤاد حسين، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة".

وأكد ألباريس أن "تشكيل الجديدة يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين إسبانيا والعراق، اللذين تربطهما علاقات صداقة وتعاون"، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية على أساس احترام قواعد القانون الدولي والتعددية الدولية.



وجدد الوزير الإسباني التزام بلاده بمواصلة التعاون والتنسيق مع بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.