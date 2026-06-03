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إسبانيا تعلق على تشكيل الحكومة العراقية: فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية
سياسة
2026-06-03 | 13:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
37 شوهد
اعتبرت إسبانيا، الأربعاء، أن تشكيل
الحكومة العراقية
الجديدة يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت
وزارة الخارجية العراقية
في بيان، "تلقى وزير الخارجية
فؤاد حسين
، برقية تهنئة من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في مملكة إسبانيا
خوسيه مانويل ألباريس
، بمناسبة تجديد الثقة به وتوليه مهام
وزارة الخارجية
"، مضيفة "أعرب الوزير الإسباني في برقيته عن أحر تهانيه لفؤاد حسين، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة".
وأكد ألباريس أن "تشكيل
الحكومة العراقية
الجديدة يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين إسبانيا والعراق، اللذين تربطهما علاقات صداقة وتعاون"، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية على أساس احترام قواعد القانون الدولي والتعددية الدولية.
وجدد الوزير الإسباني التزام بلاده بمواصلة التعاون والتنسيق مع
العراق
بما يسهم في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.
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