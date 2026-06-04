الزيدي يعلن الحداد الرسمي في البلاد لثلاثة أيام إثر رحيل المرجع الشيخ الفياض

جاء ذلك في بيان تعزية رسمي أصدره لرئيس الوزراء، نعى فيه الفقيد، مؤكداً أن "ساحة البحث والاجتهاد والعلوم الإسلامية فقدت عَلماً من أعلام ، ومرجعاً ترك بصمة واضحة على مستوى الفكر والتدريس".نص بيان التعزية:بسم الله الرحيم{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}"ببالغ الأسى والحزن، نتقدم بخالص العزاء إلى مقام المرجعية الدينية العليا، وأبناء شعبنا العراقي الكريم، وعموم في أنحاء العالم، برحيل المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ (قدس سرّه الشريف).وبهذا الفقد الأليم، فقدت ساحة البحث والاجتهاد والعلوم الإسلامية عَلماً من أعلام الفقه، ومرجعاً ترك بصمة واضحة على مستوى الفكر والتدريس، وإسهاماً بارزاً في إعلاء شأن المكانة الكبيرة للحوزة العلمية الشريفة في الأشرف على النهج المحمدي الأعظم، ومدرسة آل بيت (صلى الله عليه وآله وسلّم)، مثلما لا ننسى خطواته في التقريب بين المسلمين كافة، ونُصرة القضايا العادلة للعالم العربي والإسلامي.نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله ومحبّيه الصبر والسلوان.وبهذه المناسبة الأليمة نعلن الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام".