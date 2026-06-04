تحالف العزم ينعى المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض

وذكر البيان: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ ، بعد مسيرة علمية ودينية طويلة في خدمة والحوزة العلمية في الأشرف".وأضاف التحالف في بيانه: "وبهذا المصاب الأليم، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى مراجع الدين والعلماء وطلبة الحوزات العلمية وذوي الفقيد ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".