العراق يوجه رسالة الى فنزويلا

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح بعث، برقية تضامن ومواساة إلى رئيسة جمهورية فنزويلا، السيدة ، أعرب فيها عن تعازيه ومساندته للشعب الفنزويلي الصديق، إثر الزلزال الذي ضرب عدداً من المناطق في البلاد، وما خلّفه من أضرار مادية وبشرية كبيرة".وأكد رئيس مجلس الوزراء "تضامن ، حكومةً وشعباً، مع فنزويلا في هذه الظروف الإنسانية"، معرباً عن "الاستعداد لتقديم ما يمكن من أشكال المساعدة الإنسانية، والتعاون في جهود الإغاثة والدعم للمتضررين".واعرب عن تمنياته "بالسلامة للشعب الفنزويلي، وتجاوز آثار هذه الكارثة".