تبادل المحكومين على طاولة مباحثات العراق ولبنان

وقالت وزارة العدل في بيان ورد لـ ، ان "وزير العدل استقبل في مقر الوزارة، سفير الجمهورية لدى خليل عبد الله، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين".وأضاف ان "اللقاء شهد مناقشة آليات تفعيل اتفاقية تبادل المحكومين بين جمهورية العراق والجمهورية اللبنانية، عقب مصادقة عليها، تمهيدًا لوضعها موضع التنفيذ والمباشرة بإجراءات نقل المحكومين بين وبيروت، بما يعزز التعاون الثنائي ويكرّس الأبعاد الإنسانية للاتفاقية".وأكد الجانبان "أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية وخدمة المصالح المشتركة بين العراق ولبنان".