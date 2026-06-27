النفط والغاز النيابية: الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإعلام الحر وسيادة القانون وعدالة توزيع الثروات

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
صمون وزعتر
من
04:15 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"مفاوضات السلام".. حديث أمريكي عن استراتيجية واشنطن تجاه إيران
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-568146-639181627911208566.jpg
النفط والغاز النيابية: الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإعلام الحر وسيادة القانون وعدالة توزيع الثروات
سياسة
2026-06-27 | 09:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
85 شوهد
أكدت
لجنة النفط
والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم السبت، أن الإصلاح الحقيقي في
العراق
يبدأ بإعلام حر ومسؤول، وسيادة القانون، وتحقيق العدالة في توزيع الثروات، فيما شددت على أهمية دعم القطاع الخاص وإقرار سلم رواتب موحد وعادل.
وقال عضو اللجنة، النائب محمد مهاوي الشويلي، في جلسة حوارية مع نخبة من الإعلاميين والصحفيين، إن “
العراق
يمتلك المقومات الكفيلة بالنهوض واستعادة مكانته، إلا أن ذلك يتطلب مشروعًا إصلاحيًا شاملًا يقوم على ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة، ودعم الاقتصاد الوطني”، مبينًا أن “الإصلاح لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها التحديات الاقتصادية والسياسية”.
وأضاف أن “الإعلام المهني والحر يمثل أحد أهم أعمدة
الدولة الحديثة
، لما يؤديه من دور رقابي في كشف ملفات الفساد وتعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي”، مؤكدًا أن “الإعلام المسؤول شريك أساسي في حماية المال العام وترسيخ مبادئ المساءلة”.
وأشار إلى أن “محاربة الفساد تتطلب عملاً مؤسساتيًا متكاملًا، إلى جانب وجود معارضة برلمانية حقيقية ومستقلة تمارس دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها”، لافتًا إلى أن “استمرار نظام المحاصصة يضعف أدوات الرقابة ويحد من فاعلية المساءلة”.
وأكد الشويلي أن “المواطن يمثل حجر الأساس في أي عملية إصلاح”، داعيًا إلى “اختيار ممثلي الشعب وفق معايير النزاهة والكفاءة والخبرة، بعيدًا عن المال السياسي وشراء الأصوات”.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد على أن “سيادة القانون تمثل الضمان الحقيقي لخلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة”، داعيًا إلى “دعم القطاع الخاص من خلال توفير البيئة التشريعية والاستثمارية المناسبة بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي”.
كما دعا إلى “تحقيق العدالة في توزيع الثروات بين جميع أبناء الشعب العراقي”، مؤكدًا أهمية “إقرار سلم رواتب موحد وعادل يعالج التفاوت بين موظفي الدولة وفق معايير قانونية ومهنية”.
وختم الشويلي بالتأكيد على استعداده لتبني الملفات التي تمس حياة المواطنين ومتابعتها داخل
مجلس النواب
، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة النقد البنّاء، ومشددًا على أن بناء العراق مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على إعلام حر، ومعارضة فاعلة، ومواطن واعٍ، وسيادة القانون، وإرادة سياسية صادقة تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، بما يؤسس لدولة قوية قادرة على تحقيق تطلعات العراقيين في الأمن والاستقرار والتنمية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الأمن النيابية تكشف آخر تطورات إقرار قانون الحشد الشعبي
02:38 | 2026-06-02
المالكي يستقبل وزير النفط ويؤكد أهمية الارتقاء بقطاعي الغاز والطاقة
05:36 | 2026-05-17
الشحة مؤقتة ام دائمية.. توضيح بشأن بطاقة الغاز والية توزيع قنينتين شهرياً
12:05 | 2026-04-07
الأمن النيابية تجتمع لحسم "خدمة العلم".. إليك أبرز ملامح مسودة القانون المقترح
05:49 | 2026-04-19
النفط والغاز النيابية
البرلمان
الشويلي
الاقتصاد الوطني
الدولة الحديثة
مجلس النواب
لجنة النفط
مجلس ال
العراق
النزا
عدالة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فتوى دينية قبل مباراة مصر وإيران
كأس العالم 2026
38.01%
06:31 | 2026-06-26
فتوى دينية قبل مباراة مصر وإيران
06:31 | 2026-06-26
تصريحات البلوشي تشعل غضب العراقيين: انتقد اتحاد بلادك أولاً
كأس العالم 2026
24.15%
03:04 | 2026-06-27
تصريحات البلوشي تشعل غضب العراقيين: انتقد اتحاد بلادك أولاً
03:04 | 2026-06-27
تراجع صادم.. ترتيب المنتخب العراقي في تصنيف الفيفا بعد كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
24.13%
04:08 | 2026-06-27
تراجع صادم.. ترتيب المنتخب العراقي في تصنيف الفيفا بعد كأس العالم 2026
04:08 | 2026-06-27
الدولار يتراجع مع إغلاق التعاملات المسائية في البورصة العراقية
اقتصاد
13.71%
09:26 | 2026-06-27
الدولار يتراجع مع إغلاق التعاملات المسائية في البورصة العراقية
09:26 | 2026-06-27
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-27
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٧ حزيران الى ٣ تموز ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
Live Talk
كربلاء… ملحمة المبادئ التي لا تموت - Live Talk م٢ - الحلقة ٥٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
ناس وناس
الدورة سوق الآثوريين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٦ | الموسم 9
05:00 | 2026-06-25
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
الطريق الى الكأس
عقد الأسترالي أرنولد على طاولة الاتحاد العراقي - الطريق إلى الكأس - الحلقة ٩ | 2026
15:15 | 2026-06-24
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
عشرين
حـ.رب الفساد.. الاعترافات تجلب المليارات! - عشرين م٥ - الحلقة ٤١ | الموسم 5
16:00 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
صباحكم أحلى مع سلمى
كلمات الأغنية 23-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
طل الصباح
ألبوم صور 23-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-23
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
استديو Noon
استديو نون 22-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-22
اخترنا لك
السامرائي يؤكد أهمية دعم الطاقات الشبابية وتوظيفها في خدمة العمل الوطني والمجتمعي
12:02 | 2026-06-27
مجلس القضاء الأعلى يرحب بالمبادرة العربية للتواصل القضائي
10:00 | 2026-06-27
وزير الخارجية الايراني في بغداد غدا
09:36 | 2026-06-27
زيدان: القضاء العراقي ساهم في إحباط جرائم إرهابية بدول عربية وأوروبية
07:03 | 2026-06-27
صحيفة الشرق الأوسط: الانسداد السياسي يفتح باب إعادة الانتخابات في إقليم كردستان
06:35 | 2026-06-27
تبادل المحكومين على طاولة مباحثات العراق ولبنان
06:21 | 2026-06-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.