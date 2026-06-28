مسؤولون ونواب.. الكشف عن اسماء المعتقلين بتهمة بالفساد

كشفت ، اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل ، عدنان الجميلي.







* رئيس عضو بتهم فساد



-عضو مجلس النواب بتهم فساد



-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد



* عضو مجلس النواب بتهم فساد



-عضو مجلس النواب بتهم فساد



* عضو مجلس النواب بتهم فساد



* عضو مجلس النواب حسن بتهم فساد



* عضو مجلس النواب بتهم فساد



* عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد



-عضو مجلس النواب هند بتهم فساد



* عضو مجلس النواب محمد فرمان بتهم فساد



-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد



-عضو مجلس النواب السابق بتهم فساد



-وكيل لشؤون التوزيع بتهم فساد



-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد وقالت مصادر رفيعة للوكالة وتابعتها ،: إن "المعتقلين هم:* رئيس عضو بتهم فساد-عضو مجلس النواب بتهم فساد-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد* عضو مجلس النواب بتهم فساد-عضو مجلس النواب بتهم فساد* عضو مجلس النواب بتهم فساد* عضو مجلس النواب حسن بتهم فساد* عضو مجلس النواب بتهم فساد* عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد-عضو مجلس النواب هند بتهم فساد* عضو مجلس النواب محمد فرمان بتهم فساد-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد-عضو مجلس النواب السابق بتهم فساد-وكيل لشؤون التوزيع بتهم فساد-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد