متحدث الحكومة: عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد

وقال العبودي في تصريحات تابعتها ، إن "القوى السياسية تدعم إجراءات الحكومة للحفاظ على المال العام"، مبيناً أن "إجراءات الحكومة تحظى بإشادة دولية لشفافية إجراءات مكافحة الفساد وقانونية السياقات المتبعة للحفاظ على المال العام".وأضاف، أن "عمليات الاعتقال مستمرة ضمن خطة مكافحة الفساد"، مؤكداً أن "منهج الحكومة مستمر في مكافحة الفساد باعتبارها إحدى أهم ركائز سيادة الدولة".وأشار إلى أن "الحكومة تتبنى منهجية محددة لمكافحة الفساد، وتواصل تنفيذ إجراءاتها وفق الأطر القانونية".