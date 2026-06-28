الكشف عن حصيلة جديدة للمعتقلين بتهم الفساد

كشف مصدر أمني، الاثنين، عن حصيلة جديدة للمعتقلين بتهم الفساد في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "عدد المعتقلين بلغ 67 شخصا من سياسسين ونواب وموظفين".

وأضاف أن "هناك عددا كبيرا من المطلوبين تمكنوا من الهرب لكن داخل البلاد"، وفق المصدر.

وشهد ، الأحد، حملة اعتقالات طالت مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً ورجال أعمال، على خلفية ملفات وتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.