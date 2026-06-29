الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يزور بغداد غداً

يزور الأمين العام لمجلس التعاون لدول ، ، العاصمة يوم غد الثلاثاء، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين ودول .





ومن المقرر أن يجري البديوي لقاءات مع مسؤولين عراقيين لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات بين الجانبين.