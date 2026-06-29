رئيس مجلس النواب يتسلم دعوة رسمية لزيارة إسلام آباد

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم الاثنين، مبعوثَ رئيس السيناتور سليم مانديوالا"، مبينا انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون البرلماني، وأهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأشاد رئيس مجلس النواب "بدور باكستان في التوصّل إلى مذكرة التفاهم واتفاق التهدئة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية"، مثمّناً "جهودها الدبلوماسية في دعم وتعزيز الحلول السلمية".من جانبه، نقل مبعوث الرئيس الباكستاني إلى رئيس مجلس النواب تحيَّات رئيس الباكستاني ، وسلَّمه دعوةً رسميةً لزيارة إسلام آباد، مؤكداً "حرص بلاده على تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية".