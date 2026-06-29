الخارجية الإيرانية تحسم الجدل مع الولايات المتحدة

وقالت الخارجية الإيرانية في خبر تابعته ، ان "وفدا إيرانيا سيزور لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لا سيما قضية الأموال المجمدة".وأضافت "لن نعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة".