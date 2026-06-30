العراق يطلب من الأردن تسليمه رجال أعمال ومسؤولين فاسدين

ونقلت وسائل اعلام اردنية عن المصدر، قوله، إن "المذكرات ستشمل شخصيات تعمل في قطاعات حيوية، أبرزها تجارة السيارات، وإدارة مصنع لرقائق البطاطا، بالإضافة إلى ".وبحسب المصدر، فإن "المطلوبين متهمون بالاستيلاء على عشرات ملايين الدولارات، إلى جانب كميات ذهب لم يتم تحديد حجمها بعد".وأشار إلى أن " ستطلب رسمياً الحجز على أصول هؤلاء المشتبه بهم داخل وخارجه، في إطار توسع التي انطلقت عقب تولي وتشديده على ملف مكافحة الفساد".