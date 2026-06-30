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العراق يطلب من الأردن تسليمه رجال أعمال ومسؤولين فاسدين
سياسة
2026-06-30 | 04:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,979 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
كشف مصدر سياسي رفيع، أن
رئيس الوزراء
علي فالح
الزيدي
بصدد إصدار مخاطبات رسمية إلى السلطات الأردنية، تتضمن مطالب لتسليم عدد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين مطلوبين على ذمة قضايا فساد.
ونقلت وسائل اعلام اردنية عن المصدر، قوله، إن "المذكرات ستشمل شخصيات تعمل في قطاعات حيوية، أبرزها تجارة السيارات، وإدارة مصنع لرقائق البطاطا، بالإضافة إلى
مستشفى خاص
".
وبحسب المصدر، فإن "المطلوبين متهمون بالاستيلاء على عشرات ملايين الدولارات، إلى جانب كميات ذهب لم يتم تحديد حجمها بعد".
وأشار إلى أن "
بغداد
ستطلب رسمياً الحجز على أصول هؤلاء المشتبه بهم داخل
الأردن
وخارجه، في إطار توسع
دائرة التحقيقات
التي انطلقت عقب تولي
الزيدي
رئاسة الوزراء
وتشديده على ملف مكافحة الفساد".
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