مصدر لـ السومرية نيوز: رفع الحصانة عن ثلاثة نواب

وقال المصدر لـ ، انه "تم اليوم رفع الحصانة عن ثلاث نواب".وأضاف انه "لم تعلن حتى الان أسماء هؤلاء النواب".وجاء ذلك ضمن حملة مكافحة الفساد التي اطلقها لملاحقة الفاسدين، حيث شهدت فجر الاحد الماضي حملة كبرى شملت مسؤولين ونواب رفعت عنهم الحصانة بسبب تهم فساد واختلاس .