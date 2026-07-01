تفاصيل جديدة بشان قضية الفساد: رشى لسياسيين ونواب ومسؤولين

وقالت المصادر في تصريح لقناة الحدث وتابعته ، ان "التحقيقات مع المتهمين بقضايا الفساد بالعراق تمت بناء لاعترافات وكيل ".وأضافت ان "أموالا دفعت بشكل مباشر كرشى لسياسيين ونواب ومسؤولين"، مشيرة الى ان "القضاء يحقق بأكثر من ملف فساد بعد اعتقال وكيل وزارة النفط ".