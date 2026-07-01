السوداني يتبنى اجراءين يخصان الجرحى والمضحين

وقال الائتلاف في بيامن ورد لـ ، ان "رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية استقبل، اليوم الاربعاء، وفداً من ممثلي تنسيقيات الجرحى والمضحين، بحضور نائبَيْ كتلة الإعمار والتنمية هاتف الظالمي وياسر إسكندر وتوت، لبحث تعزيز الرعاية الشاملة لهذه الشريحة وتذليل العقبات الإدارية والقانونية التي تواجههم".وأضاف ان "الوفد قدم مقترحاتٍ حظيت بمباركة ، أبرزها تأسيس مؤسسة وطنية للجرحى تعتمد قاعدة بيانات مركزية موحدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية لضمان إنصافهم وفقاً للقانون".وتبنّى السوداني "إجراءَيْن للتنفيذ الفوري: أولهما تشكيل لجنة مركزية عليا تشرف على توزيع قطع أراضٍ سكنية مخدومة بالكامل على الجرحى في والمحافظات، تلافياً لفجوات التجارب السابقة، والثاني التنسيق مع لتخصيص يوم أسبوعي محدد حصراً لمقابلات الجرحى ومراجعاتهم الطبية، بما يُنهي الطوابير ويُسرّع عرضهم على اللجان المختصة".وأكد السوداني أن "استقرار ثمرة تضحيات هذه الشريحة"، مشدداً على أن "الدولة راعيتهم الأولى دون حاجتهم إلى وساطات، وأن الإشكالية تكمن في آليات التطبيق وثغرات تشريعية تستوجب تعديلاً برلمانياً عاجلاً".فيما تعهّد نواب الكتلة باعتبار هذا الملف من أولوياتهم القصوى، والاستمرار في التنسيق مع الجهات التنفيذية.