البرلمان يعتزم تشكيل لجنة مكافحة الفساد والتحرك لإقرار قانوني الحشد وضحايا الإرهاب

وأوضح في حديث للسومرية نيوز، أن الاجتماعات الأخيرة التي جمعت رئيس هبيت بنائبيه ورؤساء الكتل السياسية، تمحورت حول ضرورة تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، بوصفه الرقيب الأعلى على وجميع دوائر الدولة، لضمان تقويم الأداء الحكومي بشقيه الوزاري والإداري.وفي ملف مكافحة الفساد، كشف الساعدي عن توجه نيابي لتشكيل لجنة خاصة خلال الأيام المقبلة، تتولى متابعة إجراءات الحكومة في ملفات الفساد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة أخرى لتقديم تقييمات دورية وتفصيلية لأداء الوزراء والوكلاء والمدراء العامين، مشدداً على أن هذا الإجراء يهدف إلى "النهوض بالواقع النيابي" وتكريس وظيفتي المجلس الأساسيتين: التشريع والرقابة.وفيما يخص الملفات التشريعية، أشار الساعدي إلى وجود حزمة قوانين مهمة وضعت في صدارة أجندة المجلس، يأتي في مقدمتها قانون ، وقانون ضحايا الإرهاب، مؤكداً أن العمل جارٍ على ترتيب الأولويات لتمرير القوانين التي تلامس المصلحة العامة والالتزامات الوطنية.