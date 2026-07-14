رئيس الوزراء علي الزيدي يلتقي ترامب في البيت الأبيض

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة ، ان "رئيس مجلس الوزراء علي فالح ، التقى رئيس في ".وبدأ رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، امس الاثنين، زيارة رسمية إلى الأمريكية، على رأس وفد رسمي رفيع في أول زيارة خارجية منذ تشكيل الحكومة.وتهدف الزيارة، التي جاءت بدعوة من الرئيس الأمريكي ، إلى تطوير مسار العلاقات العراقية الأمريكية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتنموية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة الشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلاً عن تطوير قطاعات الطاقة والنفط والغاز، ورفع القدرات الوطنية في إنتاج المشتقات النفطية والصناعات البتروكيمياوية، ودعم القطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنويع .وسيعرض رئيس مجلس الوزراء، خلال مباحثاته مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد دونالد ترامب والمسؤولين في الحكومة الأمريكية، إلى جانب لقاءاته مع ممثلي مجتمع الأعمال والاقتصاد الأمريكي، حزمة من الملفات الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ أسس بين والولايات المتحدة الأمريكية على وفق المصالح المشتركة للبلدين.