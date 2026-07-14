الزيدي وباراك يؤكدان أهمية خفض مستويات التوتر في المنطقة

أكد العراقي ، والمبعوث الخاص للرئيس الامريكي إلى ، أهمية خفض مستويات التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس السيد علي فالح الزيدي، مساء أمس الاثنين بتوقيت ، في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية ، للرئيس الامريكي إلى السيد ".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان، "بحث آفاق التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، كما شهد اللقاء استعراض مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وما شهدته من تطور خلال المدة الأخيرة، وسبل توسيع مجالات التعاون والشراكة.



وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار وخفض مستويات التوتر، والدور المحوري الذي يمكن أن يؤديه العراق في تقريب وجهات النظر والمساهمة في تهدئة الأوضاع على المستوى الإقليمي، بحسب البيان.