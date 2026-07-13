السومرية تنشر تفاصيل اجتماع الزيدي وممثلي المسيحيين العراقيين في واشنطن

كشف مراسل في العاصمة الأمريكية تفاصيل اجتماع العراقي وممثلين عن هناك.

وقال مراسل ، اجتماع العراقي مع ممثلين عن ، شهد طرح نظرته الى عودة المسيحيين الى عبر جذب الفرص الاستثمارية.

وأضاف أن الزيدي تحدث عن مشاركات امريكية عراقية ويمكن للمسيحيين ان يكون لهم دور كبير في مختلف القطاعات، كما تحدث الزيدي عن تطوير التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية ومشاركة المسيحيين في ووجودهم على مستوى صناعة القرار.



ووصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، أمس الاثنين، الى ، في زيارة رسمية على رأس وفد رسمي رفيع في أول زيارة خارجية له منذ تشكيل الحكومة.