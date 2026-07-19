مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية

وأعلنت في بيان مقتضب، أن الجلسة انطلقت برئاسة ، ومن المقرر أن تشهد مناقشة القوانين والملفات المدرجة على جدول الأعمال.إذ تضمن الجدول القراءة الأولى لمقترح لقانون الملاك، والقراءة الأولى لمقترح لقانون ، فضلاً عن القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون نقابة الكيميائيين، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع لقانون في إطار مواصلة المجلس استكمال أجندته التشريعية.