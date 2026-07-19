البرلمان يصوت على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه.. ويناقش ملف "الصياد الشهيد"

وصوّت على إلغاء تعيين رئيس مجلس الخدمة ونائبيه وتوصية للحكومة بتسليم إدارة المجلس لرئيس السن. كما صوت مجلس النواب على اضافة فقرة على جدول أعماله (قراءة تقرير لجنة الامن والدفاع بخصوص استشهاد الصياد من محافظة البصرة). وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) ١٩٦٠.وكان ، ، قد افتتح أعمال الجلسة في وقت سابق من اليوم.