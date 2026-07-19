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بينها إعفاء قائد القوة البحرية.. السومرية تنشر توصيات "لجنة الأمن" بشأن صياد البصرة
سياسة
2026-07-19 | 07:50
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
963 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أنهى
مجلس النواب
، خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة اليوم الأحد، القراءة الرسمية لتقرير
لجنة الأمن
والدفاع النيابية المتعلق بحادثة استشهاد صياد من
محافظة البصرة
.
وعقب استعراض التقرير ومناقشة تفاصيل الحادثة، صوّت المجلس بالإجماع على تبني التوصيات التي قدمتها اللجنة النيابية بهذا الخصوص، وذلك ضمن مساعي المجلس للوقوف على ملابسات الحادث وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.
أوصت اللجنة بإعفاء عدد من القادة العسكريين، وهم: قائد القوة البحرية الفريق البحري الركن مازن عبدالواحد كيبان، ومدير العمليات البحرية اللواء البحري الركن
وائل
عبدالمحسن، وقائد قاعدة
أم قصر
البحرية اللواء البحري الركن ليث عبدالستار.
ويأتي هذا التصويت كجزء من سلسلة الإجراءات الرقابية التي يتبناها البرلمان في دورته السادسة لمتابعة الملفات الأمنية والحقوقية التي تهم
الشارع العراقي
.
وأنهى
مجلس النواب
أيضا القراءة الأولى لمقترح
قانون التعديل الثاني
والعشرون لقانون الملاك رقم (25) 1960، والقراءة الأولى لمقترح
قانون التعديل الثالث
لقانون
اتحاد الحقوقيين
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