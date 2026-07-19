بينها إعفاء قائد القوة البحرية.. السومرية تنشر توصيات "لجنة الأمن" بشأن صياد البصرة

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أنهى ، خلال جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة اليوم الأحد، القراءة الرسمية لتقرير والدفاع النيابية المتعلق بحادثة استشهاد صياد من .



وعقب استعراض التقرير ومناقشة تفاصيل الحادثة، صوّت المجلس بالإجماع على تبني التوصيات التي قدمتها اللجنة النيابية بهذا الخصوص، وذلك ضمن مساعي المجلس للوقوف على ملابسات الحادث وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.