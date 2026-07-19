الزيدي وأمير قطر يؤكدان أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم الامريكية - الايرانية

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "أجرى في العاصمة القطرية ، مباحثات رسمية مع أمير الشيخ ".وجدد رئيس ، خلال اللقاء، "التعازي إلى الشيخ تميم بوفاة الأمير الوالد الشيخ (رحمه الله)، معرباً عن شكره وتقديره للأمير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكد حرص على توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع دولة قطر الشقيقة، والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".وشهدت المباحثات "استعراضاً للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة، إلى جانب بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة".وأكد الجانبان "أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، وضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويضمن حرية الملاحة في ، ويخدم أمن المنطقة واستقرارها".