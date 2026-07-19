الزيدي يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس علي فالح عاد إلى العاصمة ، بعد اختتام زيارته الرسمية إلى ".وشهدت زيارة الزيدي، توقيع عدة اتفاقيات بين بغداد وواشنطن في مجالات الطاقة والاستثمار والاقتصاد.