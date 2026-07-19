وزيرا الكهرباء والنفط تحت قبة البرلمان

– سياسي

افاد مصدر سياسي، اليوم الاحد، بجمع تواقيع نيابية لاستضافة وزيري الكهرباء والنفط داخل البرلمان.

وقال المصدر لـ ، انه "تم جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزيري الكهرباء والنفط داخل البرلمان".

