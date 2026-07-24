‏ مكتب رئيس الوزراء ينفي ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة نيويورك تايمز

– سياسي

نفى لرئيس الوزراء، اليوم الجمعة، ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة تايمز.



ودعا المكتب "وسائل الإعلام كافة إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة". وقال المكتب في بيان ورد لـ ، ان "ما ورد في التقرير المنشور بصحيفة تايمز بتاريخ 23 تموز 2026 غير صحيح"، مشيرا الى ان "هذه المزاعم عارية عن ولا تمتّ إلى الواقع بصلة".ودعا المكتب "وسائل الإعلام كافة إلى "تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم تداول معلومات غير موثقة أو منسوبة إلى مصادر مجهولة".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في وقت سابق تقريرا تضمن أن رفضت، مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، نقله الوفد العراقي الذي زار أمس، بحسب مسؤولين إيرانيين وعراقيين لم تسمهم الصحيفة.