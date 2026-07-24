إيران رفضت مقترحا أمريكيا عرض عليها عبر العراق

وأوضحت الصحيفة أن " لا تبدو مهتمة باتفاق مؤقت يترك مسألة السيطرة على دون حسم، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري من على هذه التطورات".ويأتي هذا الرفض بعد نحو أسبوعين من تبادل الضربات بين وإيران، إذ واصلت طهران مهاجمة السفن في مضيق هرمز رغم إعادة فرض الحصار البحري الأمريكي، إلى جانب استهدافها مواقع أمريكية في الشرق الأوسط، بينما ردت بقصف قواعد عسكرية وبنى تحتية داخل .وكان قد زار طهران أمس الخميس، بعد لقائه الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.وقبل الزيارة، قال إن " ينقل رسائل وأفكارا من "، لكنه شدد على أن "طهران لا ترغب في مزيد من الوساطة مع واشنطن".وأعتبر أن "المشكلة الأساسية تكمن في النهج الأمريكي غير العقلاني".في المقابل، تبنى ترامب لهجة حادة، قائلا إن "إيران ليست مستعدة للتوصل إلى اتفاق، وإن قادتها يضمرون نوايا شريرة".