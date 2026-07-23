بالوثيقة.. توجيه سؤال نيابي لرئيس هيئة النزاهة بشأن ملفات الفساد

ووجه النائب الأول لرئيس ، سؤالاً نيابياً إلى رئيس محمد ، استناداً إلى أحكام الدستور وقانون مجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات تفصيلية بشأن إجراءات الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز فاعلية الرقابة.