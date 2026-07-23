الاتفاقيات التي وقعت اليوم بين العراق وإيران.. هذه التفاصيل

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لـ ، إن "رئيس علي فالح والرئيس الإيراني رعيا، اليوم الخميس في العاصمة ، مراسم توقيع أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين الجارين، وهي كالآتي:1- اتفاقية الشحن والنقل الدولي البري للبضائع.2- مذكرة تفاهم مدّ سكك الحديد من كرمنشاه - خسروي - خانقين- .3- مذكرة تفاهم للتوأمة بين أمانة بغداد وبلدية طهران.4- مذكرة تفاهم في مجال وتدريب الموارد البشرية.وأضاف البيان إنه وقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عن الجانب العراقي كل من وزراء؛ الخارجية، والكهرباء، والمالية والتخطيط وكالة.