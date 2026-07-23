الكشف عن نحو 100 تريليون دينار غير مسددة للدولة

وقال النائب عن الكتلة في مؤتمر صحفي عقده في بمشاركة نواب الكتلة، وحضره مراسل ، ان "تقرير كشف عن ان هناك مبالغ لشخصيات ومشاريع ومؤسسات لم تسدد سلفها الى الدولة"، كاشفا عن ان "المبلغ يقارب الـ 100 ترليون دينار عراقي".واوضح الغرابي ان "تقرير الرقابة المالي يتضمن 670 صفحة "، مبينا ان "المبالغ صرفت الى وزارات وهيئات وشخصيات، اضافة الى مشاريع ومؤسسات"، مؤكداً ان "هذه المبالغ لم تسدد سلفها حتى الان والبالغة 100 ترليون دينار عراقي".ووجه الغرابي نداءه الى "جميع المختصين والى اللجان النيابية باعتبار هذه التقارير كشفت ما يقارب 5000 تقرير"، داعيا "الجهات المختصة بان تأخذ دورها، وتتابع هذه الملفات كونها ملفات فساد وملفات هدر للمال العام".واشار الغرابي الى ان " فارغة بسبب ملفات الفساد، والتقارير موجودة في اللجان النيابية"، موضحا ان "ديوان الرقابة المالية ادى ما عليه بكتابة هذه التقارير".وبين الغرابي ان "ديوان الرقابة المالية وظيفته واختصاصه فقط موضوع التدقيق وحسب المواد الموجودة في قانون الذي تم تاسيسه عام 2011، وبالتالي متى ما تم البحث والتنقيب على هذه المبالغ ستسترد هذه المبالغ".واختتم الغرابي بالقول: "انا وحدي في حددت 80 ملف فساد في المحافظة، ونأمل من الجميع ان يأخذوا دورهم لأنصاف المواطن العراقي".