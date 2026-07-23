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عماد آل ميرزا: مشروع مجاري "عنه" يسير وفق المخطط ونسبة الإنجاز 30%
سياسة
أكد مدير عام المديرية العامة للمجاري، عماد توفيق آل ميرزا، اليوم الخميس، أن العمل في مشروع مجاري قضاء عنه بمحافظة الأنبار يسير بوتيرة جيدة وضمن المواصفات الفنية المعتمدة، فيما أشار إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية والمخططة للمشروع بلغت 30%.
2026-07-23 | 11:35
2026-07-23T11:35:38+00:00
Alsumaria Tv
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عماد آل ميرزا: مشروع مجاري "عنه" يسير وفق المخطط ونسبة الإنجاز 30%
50 شوهد
أكد مدير عام
المديرية العامة
للمجاري،
عماد توفيق
آل
ميرزا
، اليوم الخميس، أن العمل في مشروع مجاري قضاء عنه بمحافظة
الأنبار
يسير بوتيرة جيدة وضمن المواصفات الفنية المعتمدة، فيما أشار إلى أن نسبة الإنجاز الفعلية والمخططة للمشروع بلغت 30%.
وقال آل
ميرزا
، في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، إن “مشروع مجاري قضاء عنه يُعد من المشاريع الجديدة التي تنفذها
المديرية العامة
للمجاري في
محافظة الأنبار
، ويتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة 11 ألف متر مكعب، إضافة إلى محطتي رفع، وتنفيذ 124 كيلومتراً من شبكات وخدمات المجاري داخل القضاء”.
وأضاف أن “نسبة الإنجاز الحالية للمشروع بلغت 30%، وهي مطابقة للنسبة المخططة، فيما تتواصل الأعمال بوتيرة جيدة ووفق المواصفات الفنية المعتمدة”.
وأشار إلى أن “المديرية العامة للمجاري تنفذ عدداً من
المشاريع الخدمية
في محافظة
الأنبار
، وجميعها تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في الارتقاء بواقع الخدمات وتعزيز البنى التحتية في المحافظة”.
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