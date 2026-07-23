عماد آل ميرزا: مشروع مجاري "عنه" يسير وفق المخطط ونسبة الإنجاز 30%

وقال آل ، في بيان ورد لـ ، إن “مشروع مجاري قضاء عنه يُعد من المشاريع الجديدة التي تنفذها للمجاري في ، ويتضمن إنشاء محطة معالجة بطاقة 11 ألف متر مكعب، إضافة إلى محطتي رفع، وتنفيذ 124 كيلومتراً من شبكات وخدمات المجاري داخل القضاء”.وأضاف أن “نسبة الإنجاز الحالية للمشروع بلغت 30%، وهي مطابقة للنسبة المخططة، فيما تتواصل الأعمال بوتيرة جيدة ووفق المواصفات الفنية المعتمدة”.وأشار إلى أن “المديرية العامة للمجاري تنفذ عدداً من في محافظة ، وجميعها تسير وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في الارتقاء بواقع الخدمات وتعزيز البنى التحتية في المحافظة”.