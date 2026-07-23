العزم والنهج الوطني يؤكدان أهمية توحيد الجهود الوطنية والعمل بروح المسؤولية

وقال اعلام العزم في بيان، " استقبلت الهيئة القيادية لتحالف العزم، اليوم الخميس، رئيس تحالف ، وذلك في مقر التحالف بالعاصمة ، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية الراهنة، وسبل تعزيز العمل الوطني المشترك بما يخدم مصلحة البلاد ويعزز الاستقرار السياسي".



كما أكد الجانبان "أهمية توحيد الجهود الوطنية والعمل بروح المسؤولية لمواجهة التحديات، ودعم المسارات التي تسهم في ترسيخ الاستقرار وخدمة المواطنين".